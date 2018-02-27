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Прокуратура добилась выплаты государству взятки, полученной чиновницей Пыть-Яха
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

По иску прокурора суд взыскал в пользу государства сумму взятки, за которую наказана начальник отдела сбыта управления городского хозяйства Пыть-Яха Ольга Шликарь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
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В суд пришлось обращаться потому, что в рамках следствия взятку не взыскали. Иск удовлетворен: Шликарь должна заплатить государству 530 тыс. руб.

Напомним, Шликарь, возглавляя службу сбыта "Управления городского хозяйства" Пыть-Яха, брала деньги за снижение цен на водоснабжение, водоотведение и тепло. Для этого она заведомо лгала в документах. Суд наказал ее тремя с половиной годами колонии общего режима со штрафом в 4 млн 500 тыс. руб. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.

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27.02.2018 09:38 Мск | Пыть-Ях | Михаил Лукашкин
11:38 Екб


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Прокуратура добилась выплаты государству взятки, полученной чиновницей Пыть-Яха
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