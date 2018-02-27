Под Курганом изъяли поддельные водку, текилу и коньяк на сумму более 1 млн рублей

В Зауралье жители Кетовского района организовали поставку поддельной и немаркированной алкогольной продукции.

При очередной разгрузке грузового автомобиля в селе Лесниково во дворе дома и в гараже, расположенном на территории участка, полицейские изъяли более 4 тыс. 700 бутылок спиртного различных наименований - водка "Родник Сибири", "Белая береза", "Пшеничная", "Царская охота", "SMIRNOFF", "FINSKAYA", "Застолье", "Хортиця", "Талка", коньяк, текила "OLMECA" и спирт объемом 450 литров, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Согласно заключению эксперта общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила более 1 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также ранее по изъятой алкогольной продукции, бутылки которой были маркированы поддельными акцизными марками, было возбуждено еще одно уголовное дело.