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Завод "Ремпутьмаш" в Прикамье расширяет производственную линейку
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Уральский завод противогололедных материалов, Максим Решетников, Ремпутьмаш (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Краснокамский и Верещагинский районы посетил промышленные предприятия и обсудил с их руководителями перспективы развития производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Руководство верещагинского путевого ремонтно-механического завода "Ремпутьмаш" проинформировало губернатора о планах на текущий год. Обсуждается вопрос по производству нового вида продукции.

"Здесь будет производится модуль технического сопровождения. Этот вид продукции на ближайшие годы имеет большие перспективы, в первую очередь, для социальной программы РЖД. Жилой модуль — это тип вагонов, предназначенный для перевозки и комфортного проживания личного состава и ремонтных бригад. У нас есть понимание того, что эта продукция в ближайшие три года будет крайней востребована. Запрос на следующий год — порядка 275 модулей, и дальше он будет расти", — сообщил генеральный директор предприятия Константин Данилов.

Кроме того, завод продолжает производить снегоуборочные поезда.

"Завод становится многопрофильным, он переходит на изготовление нескольких видов продукции. Это позволит сбалансировать нагрузку, сделать ее, а также финансовые потоки более ритмичными. И главное – мы сможем обеспечить людей постоянной работой. Именно такая задача стоит перед нами сегодня", — подчеркнул губернатор Максим Решетников.

Относительно переезда пермской площадки на новое место глава региона отметил, что продолжаются переговоры между краевыми властями, руководством "Ремпутьмаш" и собственниками потенциальных площадок, куда мог бы переехать завод.

Как сообщало Накануне.RU, завод "Ремпутьмаш" может быть перенесен в индустриальную зону, которая тянется от Камской ГЭС до "Мотовилихинских заводов". Часть производства может быть перенесена в Верещагино.

Также во время рабочей поездки глава Прикамья побывал на производстве "Уральского завода противогололедных материалов" в Краснокамске.

Уральский завод противогололедных материалов, Максим Решетников, Ремпутьмаш(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Председатель совета директоров предприятия Рустам Гильфанов представил губернатору инвестиционный проект, который позволит увеличить производительность завода в два раза, а налоговые поступления в бюджет региона — на треть.

В 2018 году будет начато освоение месторождения и строительство нового производственного комплекса. В результате число рабочих мест на заводе увеличится на 25% увеличить. Завод перестанет закупать сырье и начнет добывать его сам, благодаря этому снизится себестоимость продукции. Производительность компании увеличится вдвое: с 0,5 млн тонн до 1 млн тонн реагента. Как отметил Рустам Гильфанов, инвестиции в проект в 2018 году составят около 1 млрд рублей, окупятся в течение 5 лет.

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27.02.2018 09:39 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:39 Екб


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Завод "Ремпутьмаш" в Прикамье расширяет производственную линейку
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