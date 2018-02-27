Алекса Лесли и Настю Рыбку не выпустили под залог. Сегодня должен начаться суд

Секс-тренеров Алекса Лесли и Настю Рыбку оставили под арестом в Паттайе - полиция отказалась выпускать задержанных под залог. Сегодня должно состояться судебное заседание, на котором нелегальным "труженикам" из России предъявят обвинение, а также вновь будет рассмотрен вопрос о залоге.

ТАСС сообщает, что таиландское законодательство позволяет задержанным выходить под денежный залог на период полицейского дознания, а также позднее - на период следствия и судебного разбирательства.

Напомним, Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, в составе русско-латвийской группы "тренеров" задержали в Таиланде по обвинению в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. В тренинге принимали участие более 40 российских туристов.

За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

Добавим, что Telegram-канал Mash опознал в Алексе Лесли сотрудника Сколково. "Оказывается, он ученый и занимается космосом. В активе Александра несколько крупных конференций и выставок, статьи в научных журналах и контакты с американскими NASA и Boeing", - писал канал в середине февраля.