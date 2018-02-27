На проверку состояния свердловских дорог потратят 38 млн рублей

Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило конкурс на ведение банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений в области. Общая стоимость лота - 37,8 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По условиям конкурса, необходимо провести диагностику состояния автомобильных дорог протяженностью 1534 км, обследовать 136 мостов и путепроводов и оценить состояние автомобильных дорог.

"Подрядчик должен обеспечить в онлайн-режиме удаленный доступ с помощью интернет-соединения к информации о проведении полевых работ (информация о текущем местоположении передвижных дорожных лабораторий, объемах выполненных полевых работ, доступ к журналу выполнения полевых работ с просмотром информации о поверках (калибровках) диагностических лабораторий, приборов и оборудования, соблюдения требуемых для конкретного вида измерений скоростных режимов и т.д.)", - сообщается в документации.

Подрядчика определят 19 марта.