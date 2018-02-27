Решетников пустил газ в Путино

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей поездки в Верещагинский район принял участие в символической церемонии пуска газа в Путино. Протяженность межпоселкового газопровода от Путино до Вознесенского составляет 31 км. Возможность подключить газ получили более 7,5 тыс. жителей деревень Верещагинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор отметил, что приход голубого топлива в село создает новый уровень комфорта жизни.

"Очень важно, что газ "приходит" не только в дома, но и в наши садики, и в библиотеки, и в школы. Главное — это еще и экономия денег, которые потом пойдут на решения каких-то других задач: на повышение заработной платы воспитателям, на новые игрушки", - подчекнул Максим Решетников. Он также сообщил, что в этом году будет построено 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд руб.

Заместитель генерального директора "Газпром газораспределение "Пермь" Алексей Муранов сообщил, что уже сейчас ведется строительство двух больших газопроводов: в Добрянском районе и вдоль реки Сылвы до деревни Мостовой.

"Эти два газопровода являются стратегическими для края, так как газ может быть заведен более чем в 1000 домовладений. Мы запроектировали еще восемь газопроводов, все они есть на сайте "Управляем вместе" – работа продолжается", — отметил Алексей Муранов. По его словам, новый тип газопроводов позволяет подключать дома к газу значительно быстрее.

Также во время визита в Верещагинский район глава Прикамья поздравил с 60-летним юбилеем Леонида Носкова. По словам юбиляра, газ в доме стал главным подарком ко Дню рождения.

В прошлом году к газу было подключено более 4,4 тыс. домовладений. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Существенное влияние оказала мера социальной поддержки по компенсации расходов на техприсоединение газа – количество заявок на подключение значительно увеличилось. Предполагается, что в 2018 году газ "придет" еще в 8 тыс. домовладений.