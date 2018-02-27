"Чтобы берегли и сохраняли". Зауральцы могут повлиять на благоустройство дворов

Зауральцы могут повлиять на благоустройство своих дворов - в Курганской области продолжается реализация проекта "Комфортная городская среда", в который попало множество дворов, нуждающихся в реконструкции, передает корреспондент Накануне.RU.

Есть два варианта благоустройства. По первому двор обустраивают по минимуму - лавочки, урны, освещение и новый асфальт. Однако есть и второй вариант, о нем Накануне.RU рассказал координатор проекта в регионе, депутат городской думы Игорь Прозоров.

"Дополнительный перечень включает детские площадки, парковочные места, озеленение, игровые комплексы. Но на дополнительный перечень необходимо будет 15%-ное софинансирование от жильцов. Почему мы к этому пришли? Если люди хотят это получить, они тоже должны в этом поучаствовать, хотя бы для того, чтобы в будущем берегли и сохраняли, чтобы заявки были реальными, выверенными гражданами", - сказал Прозоров.

Стоит отметить, что кроме дворов в программе участвуют и различные общественные пространства - парки, скверы. Какие из них нужно благоустроить - решат сами зауральцы. 18 марта пройдет рейтинговое голосование. На нем жители Кургана и Шадринска смогут проголосовать за понравившиеся проекты благоустройства общественных пространств. Самые популярные реализуют уже в этом году.