Минфин отчитался о доходах от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в 2017 году

В 2017 г. доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 51,49 млрд руб. следует из отчета Минфина.

Из общей суммы доходы от размещения средств Резервного фонда составила 0,65 млрд руб., от средств ФНБ — 50,8 млрд руб. Прибыль от процентов по валютным вкладам в Банке России принесли 0,6 млрд руб, вложения в другие финансовые активы — 50,1 млрд руб.

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2017 г. составила минус 0,10% годовых (с момента создания фонда – 1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых в рублях). Это объясняется низкой котировкой иностранных государственных облигаций.

В 2017 г. основная часть средств фондов размещалась на счетах в Банке России в соответствии с нормативной валютной структурой: доллары США – 45%, евро – 45%, фунты стерлингов – 10%.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году Резервный фонд РФ прекратил существование. Он стал частью Фонда национального благосостояния.