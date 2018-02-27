Южноуральскую предпринимательницу осудили за торговлю контрафактными часами

36-летнюю предпринимательницу из Сосновского района осудили за торговлю контрафактными часами.

Установлено, что в торговом павильоне в селе Долгодеревенское женщина продавала часы под торговыми марками "CASIO COMPUTER CO, LTD", "Tissot S.A." и "Patek Philippe SA Geneve" - до этого она купила подделки у неустановленного лица, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также, незаконно используя чужие товарные знаки, выставила наручные часы для реализации под видом оригинальной продукции, причинив компаниям-правообладателям ущерб на общую сумму 418 тыс. рублей.

Контрафактная продукция была изъята из незаконного оборота, а уголовное дело рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины.

Судом обвиняемой назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.