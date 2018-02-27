На железной дороге в Подмосковье произошла утечка серной кислоты

В Подмосковье произошла утечка серной кислоты на железной дороге. Инцидент случился сегодня ночью на 17-м запасном сортировочном пути станции "Орехово-Зуево".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, установлено, что течь образовалась из-за неисправности сливного оборудования в результате естественного износа. При этом железнодорожное полотно не повреждено, схода вагонов не последовало. Место происшествия было оцеплено сотрудниками линейного отдела полиции.

"Данное происшествие на движение других грузовых и пассажирских составов не влияет. В 05.55 течь самопроизвольно прекратилась", - уточнили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, всего к ликвидации последствий привлекалось 43 человека и 11 единиц техники.