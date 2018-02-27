В Челябинской области до 2020 года создадут национальный парк "Зигальга"

Минприроды России намерено создать в Челябинской области национальный парк "Зигальга" не позднее 2020 года. Об этом говорится в письме Сергея Донского губернатору Борису Дубровскому, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Минприроды просит главу региона сформировать рабочую группу по созданию национального парка "Зигальга". В нее войдут представители заинтересованных министерств области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Национальный парк планируют создать не позднее 2020 года во исполнение концепции развития системы особо охраняемых природных территорий, утвержденной российским правительством в 2011 году.