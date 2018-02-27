В Прикамье готовят четыре иска из-за подмены детей, случившейся 40 лет назад

Матери двух пермячек, родившихся в Пожвинской участковой больнице в 1978 г., готовятся к суду: они намерены взыскать компенсацию морального вреда за то, что их детей перепутали в роддоме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Как такое могло случиться, и кто в этом виноват, узнать сегодня невозможно, но взыскать моральный ущерб за эту подмену вполне реально. Сейчас мы вместе с пострадавшими готовим исковые заявления в суд", - рассказал РИА Новости адвокат пострадавших Игорь Саввин.

Роды стали "подарком" к международному женскому дню: девочки появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.

Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись. В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова.

Все четыре иска - от каждой из пострадавших - будут поданы в Ленинский районный суд Перми. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Пострадавшие еще не определились с размерами исковых требований. Суммы будут разные — они зависят от степени страданий той или иной стороны.