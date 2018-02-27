Выпускник вуза в Челябинске обязан вернуть диплом, в котором оценки ему поставили за взятку

Выпускник Южно-Уральского государственного университета обязан вернуть свой диплом в вуз для того, чтобы потом документ уничтожили. Суть в том, что данному бывшему студенту за взятку поставили удовлетворительные оценки за экзамен, зачет и курсовую по дисциплинам "Расчет конструктивных параметров машиностроительных изделий", "Метрология, стандартизация и сертификация".

Этот факт был выявлен и по суду мужчина должен был вернуть диплом, однако этого не сделал - его допустили до итоговой государственной аттестации студентов, успешно завершивших в полном объеме освоение основной образовательной программы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Выданный диплом признан недействительным, на гражданина возложена обязанность вернуть оригинал диплома в вуз, который, в свою очередь, должен был исключить запись о выдаче гражданину диплома с последующим уничтожением документа", - отметили в ведомстве.

Однако мужчина не согласился с решением и обжаловал его - судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора законными и обоснованными, решение суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.