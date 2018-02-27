Рогозин открестился от "племянника в оборонке" и от племянников вообще

Вице-премьер, курирующий "оборонку", Дмитрий Рогозин открестился от "племянника Романа", о котором в СМИ недавно появилась информация - входит в советы директоров ряда оборонных предприятий. На своей странице в Facebook зампред Правительства написал, что у него нет и не было племянника по имени Роман.

"Интересные люди - российские либералы, особенно те, что умеют читать, писать. Но вы хотя бы факты проверяйте, прежде чем что-то публиковать!" - возмутился Рогозин.

"Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще никогда не было племянников. Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в публикации компаний. В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии. Среди моих дальних родственников есть молодой офицер по имени Роман. Может вы его имели в виду? Но он всю свою жизнь служит в Вооружённых Силах, в коммерческих структурах никогда не работал. Короче, изучайте матчасть, прежде чем за перо браться!" - отчитал журналистов вице-премьер.

Отметим, что родственник высокопоставленного чиновника действительно возглавляет авиастроительный гигант - речь идет про сына Дмитрия Рогозина Алексея, назначенного гендиректором ОАО "Ил" в мае прошлого года. Кроме того, Алексей Рогозин в качестве замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны курировал корпоративные отношения и реформу холдинга "Гарнизон" в 2016-2017 годах. Ранее он был генеральным директором федерального казенного предприятия "Алексинский химический комбинат", а до этого, с 2009 года по 2012 год - директором по развитию, заместителем генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".