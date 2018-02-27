Уральского экс-прокурора Карпова скрывают от журналистов?

В Екатеринбурге уже с третьей попытки не может начаться предварительное слушание по новому делу экс-прокурора Алексея Карпова. По данным наших источников, по состоянию на 26 февраля обвиняемого этапировали в Екатеринбург в ИК-2, но к началу процесса он так и не доставлен в суд, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заседание должно было начаться в 10.30, но собравшимся журналистам в Ленинском районном суде города сообщили, что Карпова могут привезти через час, а могут и во второй половине дня.

"Судебное заседание [основное] намечено на 5 марта, однако это произойдёт, если до этого времени удастся провести намеченные предварительные слушания", - пояснил заместитель председателя суда по уголовным делам Александр Тараненко.

Наши источники в правоохранительных органах не исключают того, что судебный процесс затягивается намеренно. Отметим, что ранее в СКР и прокуратуре Свердловской области официально ничего не сообщали по новому эпизоду. С чем это может быть связано, неизвестно, но такая скрытность уже удивительна для столь резонансного дела.

По другим данным, сегодня Карпова действительно по неким объективным причинам не успели доставить в суд из ИК-2.

Напомним, предварительное заседание должно было состояться еще 6 февраля, но было перенесено дважды в связи с тем, что Карпов не был этапирован в Екатеринбург из тагильской ИК-13. Ранее его перевезли на Урал из Иркутска, где он отбывал наказание по предыдущему приговору.

Экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.