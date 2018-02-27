Арбитраж рассмотрит иск к "Открытие Холдингу"

Арбитражный суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу иск компании Onexim Holdings Limited, входящей в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, о взыскании с "Открытие Холдинга" более 1,4 млрд руб.

Иск поступил в арбитраж 20 ноября прошлого года. Истец требует в нем расторгнуть договор, а также взыскать с ответчика номинальную стоимость облигаций. Стороны иск не комментируют, сообщает "Прайм".

"Онэксим" - один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.

"Открытие Холдинг" - частная российская финансовая группа, является ключевым акционером банка "ФК Открытие".