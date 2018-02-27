"Даже не остановился". В Челябинске пассажирка на ходу выпала из салона автобуса

Администрация Челябинска разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел накануне на северо-западе города - женщина на ходу выпала из автобуса.

Как рассказали Накануне.RU очевидцы происшествия, автобус №64 подъехал к остановке, из него начала выходить пассажирка - в этот момент двери закрылись и автобус продолжил движение, а женщина на ходу выпала на асфальт.

"Водитель только посмотрел на нее в зеркало заднего вида, но не остановился, чтобы помочь или спросить, не получила ли пассажирка травмы. Это полная безответственность", - сообщила Накануне.RU Лидия Кружевникова - очевидец инцидента.

Сейчас информацию о падении женщины проверяют городские власти. Известно, что женщина отделалась ушибами.