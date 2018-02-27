Матч "Урал" - "Локомотив" перенесли на 12 марта из-за участия "железнодорожников" в Лиге Европы

Российская футбольная Премьер-лига внесла изменения в дату и время проведения матча "Урал" - "Локомотив", который должен был пройти 11 марта в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

"Лига, воспользовавшись соответствующим пунктом регламента, удовлетворила просьбу ФК "Локомотив", который в связи с участием в Лиге Европы попросил о переносе даты матча в Екатеринбурге. Таким образом, "Урал" сыграет с "железнодорожниками" не 11 марта, как сообщалось изначально, а 12 числа, в понедельник. Встреча начнется в 19.00", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что все ранее проданные билеты на матч "Урал" - "Локомотив" будут действительны.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы "Локомотиву" предстоит встретиться с одним из сильнейших клубов Испании - "Атлетико". Первая игра состоится 8 марта в Мадриде, ответная - 15 марта в Москве.