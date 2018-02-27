В Тюменской области сменился ответственный за инвестиции

Генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Езикеева переходит на работу советником губернатора Владимира Якушева. Фонд возглавит Андрей Шальнев, ранее занимавший должность заместителя директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о кадровых перестановках размещена на официальном портале органов государственной власти.

Перед инвестиционным агентством поставлен ряд новых задач. Изменится подход к государственной поддержке инвестиционных проектов. Будет запущена "Фабрика проектов" - она предполагает формирование финансовой модели на этапе включения проекта в реестр с учетом наиболее оптимальной схемы использования федеральных и региональных программ поддержки, а также оценки всех возможных для проекта рисков – инфраструктурных, маркетинговых, экологических и других. Каждый проект будет подвергнут комплексному анализу, что позволит принять наиболее оптимальные решения для его эффективной реализации.

Кроме того, инвестиционное агентство теперь будет привлекать и сопровождать инвесторов вне зависимости от объема инвестиций. Раньше эта функция выполнялась профильным департаментом.

Изменится подход к программам поддержки - займы до 50 млн руб. будут предоставляться под 3% для реализации проектов в обрабатывающих производствах и в сфере услуг, которые определены в качестве приоритетных в муниципальных образованиях области. Появятся инвестзаймы для реализации проектов резидентами индустриальных парков Тюменской области, их можно будет получить в размере до 50 млн руб. под 0% годовых. Микрозаймы Фонда микрофинансирования будут выдаваться на реализацию инновационных проектов, а также небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях под 3% годовых.