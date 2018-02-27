Губернатор Тюменской области встретится с призерами Олимпиады

Призеры Олимпийских игр, лыжники Александр Большунов и Денис Спицов сегодня встретятся с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Ранним утром спортсмены приземлились в тюменском "Рощино".

На Играх в Пхенчхане Александр Большунов завоевал "серебро" в командном спринте, эстафете и гонке на 50 км. Лыжник стать третьим с спринте.

Денис Спицов занял третье место в гонке на 15 километров с раздельным стартом, взял "серебро" в командном спринте и эстафете.

Сегодня помимо встречи с главой региона лыжники пообщаются с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы № 2 и областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.