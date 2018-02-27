"Я держал, а Медведев нажимал". Кадыров поделился совместным с премьером фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил селфи с главой Правительства России Дмитрием Медведевым в своем Telegram-канале.

"Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни", - пояснил снимок Рамзан Кадыров.

Напомним, глава Правительства посетил Чечню с рабочим визитом. Кадыров показал гостю результаты работы местного агрохолдинга, который производит помидоры и огурцы. "Это рабочие места плюс наши помидоры, не турецкие, не европейские, настоящие помидоры", - пояснил Кадыров. "Настоящие помидоры, могу чётко засвидетельствовать", - подтвердил Медведев.