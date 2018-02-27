"Ждите, будут введены в ближайшие 30 дней": в США пообещали новые санкции против России

В министерстве финансов США пообещали, что о новых санкциях против России будет объявлено в течение 30 дней.

"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство Bloomberg заявление министра Стивена Мнучина, выступившего в Калифорнийском университете.

Как напоминает "Интерфакс", Мнучин на минувшей неделе уже заявлял, что санкции готовятся.

"Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет", - сказал он, добавив, что о них будет объявлено "в течение нескольких недель".

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.

Недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что введенные против России ограничительные меры останутся навсегда.