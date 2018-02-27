Братья Ананьевы разделили активы после санации "Промсвязьбанка"

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы разделили свои активы вскоре после ввода временной администрации в подконтрольный им "Промсвязьбанк". Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал сам Алексей Ананьев.

"Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял. Мы обменялись долями в активах. Активы разделены исходя из того, кто чем исторически занимался", — рассказал Ананьев.

После раздела Алексей Ананьев владеет группой компаний "Техносерв", а его брат - 100% "Промсвязькапитала".

"Таким образом, я больше не акционер "Промсвязьбанка" и "Возрождения", больше не имею отношения к финансовым активам. А группа ПСН, медиа всегда принадлежали Дмитрию",— сказал Алексей Ананьев.

Братья Ананьевы владели в "Промсвязьбанке" 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 г. и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В "Возрождении" Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в "Промсвязьбанке". Они также получили предписание выйти из капитала "Возрождения" в течение трех месяцев.