Коммунальщики Кургана устранили аварию в Заозерном микрорайоне

Коммунальщики устранили аварию в 3 микрорайоне Заозерного, в результате которой без воды остались около 5 тыс. жителей.

Перелом магистральной трубы произошел из-за сильного промерзания грунта - более, чем на 2 метра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

"Вода стала выходить на поверхность. На место аварии сразу прибыла бригада специалистов. Был локализован поврежденный участок и прекращен выход воды, также оперативно была организована уборка наледи с дороги. После согласования земляных работ бригады приступили к устранению аварийной ситуации, в которой помимо сотрудников компании было задействовано 8 единиц спецтехники. На время проведения работ был организован подвоз воды. Вечером этого же дня все ремонтные работы были завершены, а водоснабжение восстановлено", - сообщил глава организации Владимир Овсянников.

Напомним, что в условиях малоснежной зимы наблюдается сильное промерзание грунта, что негативным образом сказывается на работе коммунальных систем.