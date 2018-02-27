Четыре человека госпитализированы в Пермь из горевшего общежития в Чусовом

Четыре постояльца общежития в Чусовом, где в пожаре погибли шесть человек, госпитализированы в пермскую больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Двое из госпитализированных – дети. Площадь пожара составила 38 "квадратов". Всего из огня удалось вывести 37 человек, из них 13 детей спасены при помощи пожарных лестниц и других спасательных устройств. 24 взрослых выведены в безопасную зону, восемь из них – по спасательным устройствам. Погорельцы размещены в гостинице "Чусовой". На базе школы №7 развернут пункт временного размещения, где потерявшим жилье пермякам дали горячее питание.

В пункт временного размещения отправились сотрудники краевого фонда социальной поддержки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минсоцразвития Прикамья. Они везут пострадавшим продукты и одежду. О том, какую еще помощь оказать погорельцам, работники министерства решат после консультаций на месте.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 0.40. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.