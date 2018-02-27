В Национальном рейтинге губернаторов Евгений Куйвашев занял 28 место

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал исследование за январь-февраль 2018 года, посвящённое оценке деятельности глав субъектов РФ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начинает 2018 год на 28 месте из 85. Губернатор по-прежнему находится во второй группе из трех возможных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра информационных коммуникаций "Рейтинг".

Ещё в 2016 году Куйвашев занимал 62 место, в 2017 году - 39, а к концу 2017 года губернатор расположился на 25 месте.

Как сообщается в исследовании, небольшое понижение рейтинга Евгения Куйвашева определило сразу несколько проигрышных для него событий. Во-первых, это предписание УФАС о демонтаже в Екатеринбурге плакатов с изображением Владимира Путина. Билборды были размещены до старта избирательной компании. Во-вторых, задолженность по зарплате в Свердловской области и нарушение экологических норм.

По словам политолога из Екатеринбурга Андрея Мозолина, в целом же губернатора в области воспринимают позитивно, и он не даёт пустых обещаний.