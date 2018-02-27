В Челябинске арестованный депутат гордумы Андрей Пязок возглавил строительную компанию "Речелстрой"

В Челябинске строительную компанию "Речелстрой" снова возглавил ее учредитель депутат гордумы Андрей Пязок, арестованный по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщают участники инициативной группы дольщиков микрорайона "Чурилово Lake City" в соцсети.

В настоящий момент Пязок находится в СИЗО. В начале февраля Центральный районный суд продлил срок содержание под стражей до 11 апреля владельцу строительной компании.

Денис Климкин, назначенный в конце ноября прошлого года на должность гендиректора компании, покинул пост.

Напомним, "Речелстрой" ведет строительство домов в микрорайоне "Чурилово Lake City". Из 19 возводимых ООО "Речелстрой" домов по 17 сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах было приостановлено.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Речелстрой" денежных средств дольщиков при строительстве жилых домов в микрорайоне "Чурилово Lake-City" возбудили в мае. В ноябре уголовное дело было передано в следственные органы регионального СК.

По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями компании были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Стоит отметить, что по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя".

В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч".

Владелец компании "Речелстрой" Андрей Пязок был задержан в декабре. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.