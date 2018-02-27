Екатеринбург стоит в многокилометровых пробках из-за сильного снегопада

Из-за обрушившегося на Екатеринбург снегопада город встал в пробках.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в уральской столице на данный момент они составляют 8 баллов, то есть многокилометровые. Наиболее непростая ситуация в центре города, уже произошло несколько ДТП. На некоторых участках скорость движения не превышает 5 км/ч.

Отметим, непогода не сказалась на работе аэропорта Кольцово. Согласно данным онлайн-табло, все рейсы прилетают и отправляются по расписанию. Задержан лишь один - на прилет из Тюмени, вместо 10.45 его ожидают в 11.45.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга поручила подготовиться к снегопаду: дорожные службы будут переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад будет идти на протяжении двух дней.

Также было предупреждение об аномально-холодной погоде в Свердловской области. С 26 по 28 февраля днем в регионе ожидается от -9 до -23 градусов по Цельсию, а ночью от -16 до -35 градусов.