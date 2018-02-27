"Единороссы" запустили проект "Мегаполис" по мобилизации явки

С подачи Кремля запущен проект "Мегаполис" по повышению явки.

За основу взята оргструктура "единороссов": каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей. Показать высокую явку на первом этапе подсчета голосов поможет введение протоколов с соответствующими показателями в государственную автоматизированную систему "Выборы", которым занимаются сотрудники избирательных комиссий.

На нескольких совещаниях в Кремле, по словам источников, якобы звучала установка о том, что ориентиром явки являются выборы президента 2008 года, на которых баллотировался Дмитрий Медведев (в среднем по стране 69,81%). В Крыму она должна быть не ниже, чем на референдуме по присоединению к РФ 16 марта 2014 года (89,5% в Крыму, 83,1% в Севастополе). Перед городским отделением не ставят плановых количественных показателей, говорит глава севастопольского отделения "Единой России" Борис Колесников. "Но я лично говорю всем, что явку на выборах президента будут сравнивать с явкой на референдуме. Поэтому важно прийти на участки и проголосовать",— сказал единоросс.

Источники в штабе кандидата Путина говорят, что в связи с обеспокоенностью прогнозируемой явкой в городах-миллионниках (по внутренним закрытым опросам, она колеблется в районе 40–50%) запущен проект "Мегаполис". Наибольшие усилия по мобилизации предстоит предпринять в Москве и Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Проект во многом будет выполнен силами "единороссов".

Партия начала экспериментировать с проектом "один плюс десять" (каждый партиец должен привести на участок десять человек) в 2008–2011 годах, когда куратором внутренней политики был первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Проект применялся и на выборах в Госдуму в 2016 году.

Теперь он модернизирован. Пропорция изменилась: чем выше статус "единоросса", тем больше с него спрос. Так, депутат сельсовета обязан заранее предоставить в партию списки 20 избирателей с паспортными данными, депутат районного уровня — 30, заксобрания — 50.

По словам главы Свердловского исполкома Александра Косинцева, партия, которая не участвовала в выдвижении кандидата Владимира Путина, может мобилизовать 8-10 млн сторонников. "Как такового плана по количеству я не задаю. Я говорю: приводите жен, приводите детей, и при этом не говорю, сколько жен вести и сколько детей", — сказал "единоросс", пишет газета "Коммерсант".