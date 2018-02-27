В Челябинской области в ДТП погибли два человека

ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, автоавария случилась 26 февраля на 12 км автодороги Великопетровка - Карталы - Анненское. 43-летний водитель автомобиля "Ниссан X-TRAIL" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-21102, которой управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии, пассажир автомобиля ВАЗ скончался в медицинском учреждении.

Водитель "Ниссана" имеет водительский стаж 26 лет.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.