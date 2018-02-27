Главный подозреваемый по "кокаиновому делу" скрывается в Германии

Организатор преступной группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ России.

Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В ведомстве также сообщили, что в декабре прошлого года в Москве задержали троих россиян, взятых с поличным при получении наркотика, замененного спецслужбами на муляжи. Обвиняемые арестованы. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина.

Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине местные спецслужбы задержали двоих граждан этого государства, причастных к организации контрабандного канала.

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. В Совбезе эти сообщения опровергли.