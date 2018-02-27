РФ поедет на Игры-2020 под нейтральным флагом в случае невосстановления ОКР

Если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение продлить дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР), то российским спортсменам вновь предложат выступить на Олимпийских играх, которые пройдут летом 2020 года в Токио, под нейтральным флагом. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Для нас важно восстановить этот статус. Отчасти МОК соглашается с тем, что проведена серьезная работа: если есть отдельные случаи, как и в ряде других стран, то они не имеют системного государственного подхода. Поэтому в этом случае нам могут восстановить статус", - цитирует Журову RT.

Ранее член МОК Шамиль Тарпищев рассказал, что членство ОКР может быть восстановлено до 28 февраля.

Напомним, МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Российские олимпийцы выступали Играх-2018 под нейтральным флагом. Кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян, которых допустил к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.