В Тюмени члены банды, нападавшие на предпринимателей, получили тюремные сроки

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы, совершавшей разбои в Тюменской и Свердловской областях.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники совершили пять разбойных нападений на граждан в помещениях зданий, где располагались банкоматы, а также на предпринимателей.

В результате были похищены более 19 млн руб., а также причинен ущерб банковским организациям вследствие повреждения банкоматов на сумму свыше 1 млн руб. Кроме того, бандиты занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия и наркотиков.

Обвиняемым назначены наказания в виде 4, 13, 14 и 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.