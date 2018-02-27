Шесть человек погибли в результате пожара в общежитии Пермского края

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в общежитии Пермского края, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в краевом следственном управлении СК РФ.

Пожар произошел ночью 27 февраля в общежитии, расположенном по улице 50 лет ВЛКСМ города Чусовой. Погибли женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу.

"При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти людей и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, а также количество потерпевших.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель следственного управления.