В США тюремщики отложили смертную казнь, не нащупав у заключенного вены

В США отложили смертную казнь заключенного Дойла Хэмма, которого осудили за убийство в Алабаме в 1987 году.

Как сообщил его адвокат, тюремные медики 2,5 часа не могли найти вену у его клиента, чтобы сделать смертельную инъекцию. По словам стороны защиты, любая попытка сделать инъекцию осужденному — жестокое наказание, так как у Хэмма выявлены последняя стадия рака и гепатит. Осужденный также долгое время принимал наркотики, поэтому его вены сильно повреждены.

Тюремные врачи сделали Хэмму около 12 уколов, после чего отпущенное на казнь время истекло. Было решено перенести исполнение смертного приговора.

Правозащитники ООН продолжают призывать американские власти отменить казнь Дойла Хэмма. По их словам, введение смертельной инъекции вызовет у приговоренного невыносимую боль, и казнь в этом случае классифицируется как пытка, сообщает Lenta.ru.