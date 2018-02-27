"Аэрофлот" увеличил габариты ручной клади после многочисленных жалоб

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила габариты ручной клади на 5 см.

Перевозчик проанализировал продукцию ведущих производителей и пришел к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23-25 см. По этой причине в требования по нормам провоза багажа в салоне лайнера были внесены изменения, сообщает ТАСС.

Напомним, 15 февраля перевозчик ужесточил контроль за соблюдением норм перевозки ручной клади и багажа. В "Аэрофлоте" сообщили, что эти меры связаны с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для размещения багажа в салоне самолета. В компании отметили, что размещение вещей на полке ручной клади с нарушениями установленных норм отрицательно сказывается на уровне комфорта пассажиров и безопасности полета.

Между тем, данная инициатива вызвала нарекания пассажиров в соцсетях. В интернете также была опубликована петиция с требованием сделать нормы провоза ручной клади более разумными. Под ней подписались около 70 тыс. человек.