"С Россией в сердце": болельщики встретили российских олимпийцев, вернувшихся из Пхенчхана

В аэропорту Шереметьево приземлился спецборт с российскими спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. В зале прилета атлетов встречали около тысячи болельщиков.

За несколько часов до прилета в холле аэропорта начали собираться родственники спортсменов и болельщики, которые облачились в майки цвета российского флага. Как передает ТАСС, встречающие активно размахивали флагами и несколько раз исполнили популярные кричалки, а также известную песню "Катюша".

Шереметьево не Олимпиада. Все флаги разрешены pic.twitter.com/KHsABpVa9H — Артем Гаев (@gaevart) 26 февраля 2018 г.

В Москву вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, фристайлу и бобслею. Вместе со спортсменами прилетели президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

После прилета олимпийцев первым к встречающим обратился Жуков. "От имени ОКР хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали. У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце ", - сказал глава ОКР.

Милота дня. Александр Большунов и мама pic.twitter.com/i7mkcqdN41 — Артем Гаев (@gaevart) 26 февраля 2018 г.

Одно из самых красивых событий вечера - лыжницам Анне Нечаевской и Анастасии Седовой (обе - бронзовые призерки Игр) прямо в аэропорту сделали предложения женихи.

САМОЕ МИЛОЕ ❤️❤️❤️ ПО-МОЕМУ НАСТЯ СЕДОВА 💞 pic.twitter.com/nSsIFLkN9Y — господин неудача (@YaganshinNikita) 26 февраля 2018 г.

Напомним, российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото выиграли российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3 ОТ), и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.