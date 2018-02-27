Bloomberg: Россия кормит пшеницей полмира

Экспорт продовольствия из России побил новый рекорд, и в основном этому способствовал рост поставок пшеницы, сообщает Bloomberg.

Так, за последний год поставки из России подскочили на 25%, и это самый высокий показатель с 2012 года. Судя по данным Российского экспортного центра, в этом году они достигли $19 млрд. И в основном этот рекорд получился благодаря экспорту пшеницы и замороженной рыбы, а также сахара.

Как говорится в статье, российские зерновые покупает половина стран мира, и больше всех - Египет, чтобы прокормить своё 95-миллионное население. В прошлом году он обошёл Китай и стал главным покупателем российского продовольствия. Сразу на 44% подскочил импорт Египтом таких российских продуктов, как пшеница и подсолнечное масло, пишет RT.

Как сообщалось,среди других импортёров российской сельскохозяйственной продукции за первое полугодие 2017 года - Казахстан, Турция и Южная Корея.