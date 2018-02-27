СМИ: Настя Рыбка и другие задержанные в Паттайе пытаются выйти под залог

Задержанные в Таиланде "секс-тренеры", в том числе Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов) пытаются выйти под залог.

Вопрос пока рассматривается, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.

Напомним, 26 февраля полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Сообщалось, что задержанных ожидает суд и депортация.

Напомним, ранее миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку и коуча Алекса Лесли. Бизнесмен был недоволен тем, что Рыбка и Лесли разместили в социальных сетях посты, фотографии и аудиозаписи, которые касаются личной жизни предпринимателя, при том, что он не давал своего согласия на публикацию материалов.