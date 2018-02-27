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Новости
27.02.2018 02:12 Мск (04:12 Екб)
политика | За рубежом
Посол России в Лондоне вызван в британский МИД
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(2016) | Фото:

Посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте.
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"Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401 [СБ ООН]", - сказал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон. Он дал указание постоянному представительству страны при ООН созвать заседание Совета Безопасности по этой теме.

"Я проинструктировал представительство Великобритании при ООН созвать еще одну встречу Совета Безопасности для того, чтобы обсудить отказ режима [президента Сирии Башара] Асада соблюдать волю ООН и гарантировать перемирие без задержек", - добавил министр, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте в Сирии. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты.

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27.02.2018 02:12 Мск | Денис Линов
04:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.02.2018 00:41 Мск
В ООН сообщили, сколько человек погибло в Восточной Гуте за два дня

Ранее 26.02.2018 18:16 Мск
В Восточной Гуте с 27 февраля будут введены гуманитарные коридоры








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Посол России в Лондоне вызван в британский МИД
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