Совбез ООН принял российскую резолюцию по санкциям против Йемена

Совет Безопасности ООН со второй попытки продлил на год режим санкций в отношении Йемена.

Резолюция была предложена российской делегацией. Первоначально рассматривался проект, подготовленный Великобританией, который также продлевал санкционный режим и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. При этом в документе выражалась озабоченность тем, что "оружие иранского происхождения" ввезли в Йемен после введения эмбарго.

Постпред РФ Василий Небензя заявил, что Москва согласна с продлением эмбарго, но "против того, чтобы техническое продление происходило в политизированным ключе". После этого Россия наложила вето на британский вариант резолюции и внесла документ в своей редакции, где не было упоминаний об Иране. Именно он и был в итоге утвержден, сообщает РИА "Новости".