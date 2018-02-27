На кладбище под Калугой гроб с телом выкопали дважды за два дня

В Калужской области на кладбище рядом с деревней Некрасово неизвестные в течение двух дней после похорон дважды выкопали гроб с телом 77-летнего мужчины.

Видео с места инцидента опубликовал один из родственников погребенного. По его словам, хоронили "своими силами", а перед похоронами им угрожал директор местного ритуального агентства "Ангел" Денис Войде.

По словам родственника, 23 февраля родные пришли поминать на кладбище, однако гроб оказался выкопан, а все венки и крест - выброшены. Неизвестные вскрыли могилу на следующий день после похорон. Как пишут "Калужские новости", руководитель одного из ритуальных агентств угрожал семье, решившей самостоятельно провести похороны, что гроб выкопают.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Калужской области, в полицию от родственников умершего местного жителя поступило заявление о том, что из могилы был извлечен гроб с телом умершего, захороненного 22 февраля. По данному факту назначено проведение полицейской проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По сообщению радиостанции "Говорит Москва", кладбище уже давно закрыто для захоронений. Об этом сообщил Денис Войде. Все обвинения в свой адрес он отверг. "Кладбище находится на возвышенности, поэтому его закрыла санэпидемстанция. Я как жилец, как только вижу, что кто-то копает, я всегда сигнализирую. Заметили землекопа, подошли к нему и сказали: объясните родственникам, что могут быть проблемы, сейчас вызовем городскую управу. Никто не хотел никаких проблем", - говорит владелец ритуального агентства.

По его словам, после того, как жители села увидели подготовку захоронения, он обратился к местным властям и правоохранительные органы. Владелец похоронного бюро утверждает, что выкапывание могилы было инсценировкой его конкурентов.

Родственница покойного Евгения Бровченко сообщила, что гроб захоронили на этом же месте во второй раз, но его снова выкопали. Бровченко уточнила, что у семьи нет официальных документов на родовую могилу: "Разрешения мы никакого не брали, потому что у нас здесь родовые захоронения. Это деревенское кладбище. На эти могилки раньше документы не выдавали".