Трамп: Россия отправляет в КНДР слишком много товаров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия отправляет в Северную Корею слишком много товаров, несмотря на призывы Вашингтона прекратить торговые отношения с КНДР.

Как заявил глава Белого дома, КНР после получения сигналов от его администрации многое изменил в отношениях с Пхеньяном. "Но слишком много товаров попадает в КНДР через Россию, несмотря на существующие санкции", — отметил президент США.

Также по его словам, США продолжат давление на Северную Корею из-за ее ядерной программы. Как отметил Трамп, Вашингтон готов на переговоры с Пхеньяном, но "только при определенных условиях".

Россия поставляет в КНДР 40 тыс. т нефти в квартал. Также Пхеньян получает от Москвы продовольствие, сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, что не противоречит санкциям, сообщает РБК.

Как сообщало Накануне.RU, до недавнего времени позиция официального Вашингтона заключалась в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем американская сторона согласится на переговоры. Позже тактика была сменена. Так, в середине января вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном, подчеркнув при этом, что давление на Северную Корею будет продолжено и даже усилено.