В ООН сообщили, сколько человек погибло в Восточной Гуте за два дня

В сирийской Восточной Гуте за два дня в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 30 человек, среди которых женщины и дети.

Об этом заявила представитель ООН Линда Том. По ее словам, организация готова "немедленно отправить жизненно необходимые гуманитарные конвои в разные районы Восточной Гуты, как только позволят условия". Также в ООН сообщили, что готовы организовать эвакуацию сотни людей, которые нуждаются в медицинской помощи, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте в Сирии. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты.