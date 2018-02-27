В Москве глава Дирекции Высшей школы экономики найден мертвым

Глава Дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников найден мертвым.

Об этом сообщил заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что тело Калашникова было найдено его коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. По предварительным данным, предсмертной записки рядом с ним не обнаружено. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

По словам Любимова, в последние два месяца у Калашникова наблюдалась "тревожность в поведении".

Сергей Калашников был назначен главой Дирекции общего образования ВШЭ в феврале 2017 года. До этого он несколько лет преподавал в вузе и занимался исследованиями, сообщает ТАСС.