В Одессе нацисты забросали файерами и облили краской консульство России

В Одессе около двух десятков украинских нацистов устроили пикет возле консульства России с требованием прекратить "агрессию" и отдать "оккупированные территории" Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

Хулиганы жгли файеры и пели украинский гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской, бросив сгоревшие файеры через забор на территорию диппредставительства. Полиция, которая по численности превышала собравшихся, не вмешивалась.

Отметим, что возле консульства России в Одессе 16 февраля нацисты проводили пикет по поводу годовщины освобождения Дебальцево от украинских войск. Тогда они сожгли чучело в военной форме и с российским флагом на груди.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 17 и 18 февраля нацисты разгромили здание Россотрудничества в Киеве.