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Новости
26.02.2018 20:54 Мск (22:54 Екб)
экономика | В России
ВТБ продаст долю в Burger King
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ВТБ-24 (2016) | Фото: omskregion.info

Банк "ВТБ" продаёт почти половину своего пакета в мастер-франчайзи сети Burger King в России и готов в перспективе полностью выйти из этого актива.

Согласно отчётности группы, доля кредитной организации в компании Burger King Russia, учитываемая по графе "инвестиции в ассоциированные компании и СП", снизилась в 2017 году с 36,6% до 19,98%. Балансовая стоимость этого пакета составила 5,6 млрд рублей.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Пьянова, группа нашла покупателя на этот пакет и должна была отразить скорую продажу в отчётности, притом что сделка ещё не закрыта.

"По 16,62% у нас появился покупатель в течение 2017 года, до сегодняшней даты мы еще не успели завершить транзакцию. Но высокая степень уверенности в этой транзакции заставила нас реклассифицировать этот пакет (в отчётности за прошлый год, — прим.) как актив, предназначенный для продажи", — рассказал он агентству "Интерфакс".

После завершения сделки у ВТБ останется доля в 19,98% Burger King. Как отметил Пьянов, "такого покупателя пока нет".

"Но не исключено, что как только он появится, мы в следующие отчетные периоды можем либо сразу продать, либо реклассифицировать. То есть мы не заинтересованы в удержании этого актива, он предназначен через наращивание стоимости для последующей продажи", — пояснил вице-президент группы.

Burger King, Бургер Кинг, ресторан быстрого питания, фастфуд(2018)|Фото: идея-малого-бизнеса.рф

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26.02.2018 20:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:54 Екб


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ВТБ продаст долю в Burger King
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