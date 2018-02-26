Россельхознадзор отсрочил введение запрета на импорт молока из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение перенести срок введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии на 6 марта.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, временные ограничения планировалось ввести с 26 февраля. Напомним, данные меры принимаются "в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ".

"Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы после 18:00 6 марта 2018 года, будут возвращены в Белоруссию", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, в последнее время российское ведомство не раз выражало беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии. Так, в 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции.

15 мая Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля в отношении девяти белорусских предприятий по причине "несоответствий продукции животного происхождения нормам и требованиям РФ и ЕврАзЭС". Меры коснулись, в частности, ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", "Барановичский молочный комбинат", "Кобринский маслосырзавод", "Пружанский молочный комбинат", "Бабушкина крынка", "Молочная компания Новогрудские дары", "Молодечненский молочной комбинат", "Мозырские молочные продукты", "Лепельский молочно-консервный комбинат" и ПУП "Молочный полюс".

19 мая, российское ведомство приняло аналогичные меры в отношении семи предприятий Белоруссии, производящих сухое молоко, сыр и масло, в частности, "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", "Молодечненского молочного комбината", "Молочной компании Новогрудские дары", "Пружанского молочного комбината", "Слуцкого сыродельного комбината" и его любанского филиала.

В следующий раз режим усиленного лабораторного контроля белорусской продукции был введён в конце сентября. Тогда меры коснулись компаний "Мстиславльмолоко" (выявлен линкомицин в сухом обезжиренном молоке), "Гродненское областное потребительское общество "Убойный цех Дятловского филиала" (выявлены остатки тетрациклина в говядине), "Глубокский молочно-консервный комбинат" (выявлен линкомицин в сухой молочной сыворотке), "Лидский молочно-консервный комбинат" (выявлены остатки тилмикозина в сухом молоке), "Полоцкий комбинат хлебопродуктов" (выявлены остатки тетрациклина в говядине).