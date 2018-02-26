Пожарные Екатеринбурга потушили загоревшийся ангар

Сегодня, 26 февраля, в Екатеринбурге был потушен пожар на территории промышленной площадки на проспекте Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 500 кв.м. По предварительной информации, огонь повредил находившуюся в ангаре технику, а именно — два легковых автомобиля, один грузовой автокран и трактор. Из-за высокой температуры произошло частичное обрушение металлических конструкций сооружения.

В тушении пожара были задействованы 57 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Пострадавших нет. На месте происшествия ведутся работы пожарных дознавателей и экспертов испытательной пожарной лаборатории. Устанавливаются причины пожара.