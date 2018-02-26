Экс-хозяин фабрики "Меньшевик" оставлен под арестом до 27 марта

Бывший хозяин фабрики "Меньшевик" в Москве Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве, оставлен под арестом до 27 марта. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, передает "Интерфакс".

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении в отношении обвиняемого Аверьянова срока содержания под стражей до 27 марта 2018 года", - отметили в суде.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".